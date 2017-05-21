Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американский боксер Шэннон Бриггс провалил допинг-тест

Спорт
21 мая, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Проба 45-летнего боксера содержит повышенный уровень тестостерона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Шэннон Бриггс

Шэннон Бриггс

© EPA/DANIEL BOCKWOLDT

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американский боксер- профессионал Шэннон Бриггс, выступающий в тяжелой весовой категории, провалил допинг-тест. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Допинг-тест проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Проба 45-летнего боксера содержит повышенный уровень тестостерона. Бриггс 3 июня должен провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико, однако отмечается, что этот поединок, скорее всего, будет отменен.

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде - 36.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Болельщики "Спартака"
10
Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"
8
Более двадцати тысяч человек приняли участие в акции "ЗаБег" в Москве
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая Чудотворца
2
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
3
Тысячи верующих встречают в Москве мощи Николая Чудотворца
4
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
5
СМИ: в Ираке не смогла тронуться с места большая часть купленных на Украине БТР
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама