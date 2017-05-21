Мерензон: московский этап Гран-при FIDE показал хороший уровень организации

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский этап Гран-при FIDE показал хороший уровень организации и побил несколько рекордов онлайн-трансляций шахмат. Об ТАСС заявил Илья Мерензон, глава компании World Chess, обладающей правами на проведение турниров чемпионского цикла Международной шахматной федерации (FIDE).

Московский этап Гран-при FIDE завершился в воскресенье. Победителем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

"Игроки в Москве как рок-звезды, их узнают на улице, с ними обсуждают ходы, - сказал Мерензон. - Главное, во что мы вкладывали деньги - это онлайн. Здесь мы постоянно бьем рекорды, так что, в общем-то, все в этом плане хорошо. Хотя, при этом, нам еще есть, над чем работать".

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Двое лучших отправятся на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.