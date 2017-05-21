Тренер сборной Финляндии гордится своими хоккеистами, несмотря на поражение от россиян

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки заявил, что гордится своими хоккеистами, несмотря на проигрыш в матче за третье место на чемпионата мира с командой России. Об этом он сообщил журналистам.

В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии, завоевав бронзу турнира.

"У России отличная команда, но я все равно горжусь своими ребятами. Мы показали характер. Мы также гордимся, что попали в четверку лучших сборных чемпионата мира", - сказал Марьямяки.

Чемпионат мира в Кельне и Париже завершится в воскресенье. В финале турнира сыграют сборные Канады и Швеции.