Антонов: победа над "Реалом" поможет баскетболистам ЦСКА выбраться из психологической ямы

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа над испанским "Реалом" в матче за третье место Евролиги важна для баскетболистов ЦСКА с точки зрения поднятия командного духа, учитывая обидное поражение в полуфинале турнира от греческого "Олимпиакоса". Об этом журналистам заявил форвард московской команды Семен Антонов.
ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 94:70. Встреча состоялась в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум".
"Все понимали, зачем мы сюда ехали и какая у нас цель. Конечно, после матча с "Олимпиакосом" мы были очень расстроены, опустошены. Но мы не опустили рук и одержали такую хорошую победу. Это очень важно с точки зрения командного духа, эта победа поможет нам выбраться из психологической ямы", - сказал Антонов.
В финале Евролиги сыграют турецкий "Фенербахче" и греческий "Олимпиакос", который в полуфинале обыграл ЦСКА со счетом 82:78. Матч состоится в воскресенье в Стамбуле и начнется в 21:00 мск.