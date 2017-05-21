Илюмжинов: FIDE высоко оценивает уровень Гран-при в Москве

МОСКВА, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная Федерация шахмат (FIDE) высоко оценивает уровень этапа Гран-при FIDE в Москве. Об этом журналистам заявил глава FIDE Кирсан Илюмжинов.

Московский этап Гран-при FIDE завершился в воскресенье. Победителем в нем стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

"Спасибо всем шахматистам, они играли и старались поменьше ничьих делать, - сказал Илюмжинов. - Надеемся, что будет больше красивых побед, а меньше ничьих. Шахматы становятся все более популярными, шахматный бум уже вышел за пределы Европы".

"Москва по праву является центром развития и популяризации шахмат. Хотелось бы поблагодарить организаторов за проведение этого отличного турнира", - добавил глава FIDE.

Московский этап является вторым из четырех в серии Гран- при, в которой соревнуются 24 шахматиста. Двое лучших шахматистов отправятся на турнир претендентов, где будет определен соперник действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в матче за шахматную корону.