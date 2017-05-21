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Хряпа надеется, что "Финал четырех" Евролиги-2016/17 не будет последним в его карьере

Спорт
21 мая, 20:38 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

34-летний Хряпа является рекордсменом по количеству участий в "Финала четырех" Евролиги, их на его счету 11

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Виктор Хряпа

Виктор Хряпа

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Капитан ЦСКА Виктор Хряпа надеется, что "Финал четырех" баскетбольной Евролиги текущего сезона не будет последним в его карьере. Об этом он заявил ТАСС.

34-летний Хряпа является рекордсменом по количеству участий в "Финала четырех" Евролиги, их на его счету 11. Впервые он сыграл на этой стадии турнира в 2003 году.

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Срок контракта Хряпы с ЦСКА истечет после завершения сезона-2016/17. "Посмотрим, как закончим чемпионат (Единой лиги ВТБ), потом будем думать (о продолжении карьеры). В принципе, физически чувствую себя хорошо. Есть надежда, что это еще не последний мой "Финал четырех", - сказал Хряпа.

ЦСКА в полуфинале Евролиги со счетом 78:82 уступил греческому "Олимпиакосу". В матче за третье место московский клуб обыграл испанский "Реал" (94:70), встреча состоялась в Стамбуле в воскресенье.

"Эта победа поможет нам поднять настроение, тем более сезон не завершен. Хотя она не отражает реального положения сил, у нас просто сегодня было больше внутренней энергии. Обе команды потерпели болезненные поражения в полуфинале", - сказал капитан ЦСКА.

"Олимпиакос" в финале встретится с турецким "Фенербахче". Матч состоится в воскресенье в Стамбуле и начнется в 21:00 мск.

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