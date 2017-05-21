Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 дней

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич определится с тем, где продолжит карьеру в течение ближайших 20 дней. Об этом 30-летний защитник сообщил журналистам.
ЦСКА в воскресенье обыграл испанский "Реал" со счетом 94:70 в матче за третье место Евролиги. Встреча состоялась в Стамбуле.
Ранее в СМИ появилась информация, что Теодосич может перейти в один из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Не факт, что это мой последний "Финал четырех". В течение ближайших 20 дней я приму решение, как будет продолжаться моя карьера", - сказал Теодосич.
Баскетболист отметил, что ЦСКА отлично выглядел в Евролиге. "Я горжусь своей командой. Мы отлично выглядели весь сезон в Евролиге и 35 минут игры с "Олимпиакосом". Сегодняшняя игра много не значила, но все равно - приятно закончить турнир победой", - сказал он.