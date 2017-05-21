ФХР обсудит итоги чемпионата мира в течение двух недель

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) в течение двух недель проанализирует и обсудит итоги чемпионата мира. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент ФХР, руководитель штаба национальной команды Роман Ротенберг.

Сборная России заняла третье место на турнире, обыграв в матче за бронзовые награды команду Финляндии (5:3).

"У нас всегда после каждого турнира проходят тренерские советы с участием руководства федерации, проанализируем весь турнир. Тренерский штаб после нескольких дней паузы уже начнет концентрироваться на подготовке к Олимпиаде. Мы обсудим итоги в течение двух недель", - сказал Ротенберг.

С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства, в 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м - второе, в 2016-м - третье.