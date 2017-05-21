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Главный тренер ЦСКА Итудис отметил игру Антонова и Кулагина в матче Евролиги с "Реалом"

Спорт
21 мая, 20:51 дата обновления: 21 мая, 20:54 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Армейцы обыграли испанский клуб в матче за третье место со счетом 94:70

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Димитрис Итудис

Димитрис Итудис

© Артем Коротаев/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Форвард Семен Антонов, защитник Михаил Кулагин и центровой Джоэл Фрилэнд хорошо смотрелись в матче за третье место баскетбольной Евролиги с испанским "Реалом". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

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ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 94:70, встреча состоялась в воскресенье в Стамбуле на арене "Синан Эрдем Доум". Антонов провел на площадке 15 минут 5 секунд, набрав три очка. Кулагин играл 1 минуту 23 секунды, также набрав три очка. Фрилэнд провел на площадке 3 минуты 15 секунд, набрав одно очко.

"Поздравляю команду с победой, тем более мы сегодня обыграли такую сильную команду, как "Реал". Бронза лучше четвертого места. Особенно отмечу наших ребят, которые играли впервые в "Финале четырех" и набрали очки - это Михаил Кулагин, Семен Антонов и Джоэл Фрилэнд", - сказал Итудис.

Матч против ЦСКА был для "Реала" самым трудным в сезоне 

Матч за третье место Евролиги против ЦСКА получился для "Реала" самым трудным в сезоне, заявил главный тренер мадридской команды Пабло Ласо.

"Я поздравляю ЦСКА с победой. Пожалуй, это был самый трудный матч для нас в этом сезоне. Мы пытались победить, но сегодня нам противостояла отличная команда, которая не позволила нам отыграться", - сказал Ласо.

"Я сказал моим игрокам, что это замечательно, что мы здесь, в "Финале четырех", это значит, что мы проделали хорошую работу. Но, конечно, сейчас мы очень расстроены. У нас есть еще задачи на этот сезон, чтобы их решить, мы должны показать свой лучший баскетбол", - отметил тренер.

"Олимпиакос" в финале Евролиги сыграет с турецким "Фенербахче". Матч состоится в Стамбуле в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

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