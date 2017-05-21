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Кузнецов: паники после поражения в 1/2 финала ЧМ по хоккею от канадцев не было

Спорт
21 мая, 21:28 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Сборная России в полуфинале проиграла действующим чемпионам мира 2:4, ведя в счете 2:0 после двух периодов.

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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никакой паники в сборной России по хоккею после поражения от канадцев в полуфинале чемпионата мира не было. Об этом журналистам рассказал нападающий команды Евгений Кузнецов.

Сборная России в полуфинале проиграла действующим чемпионам мира 2:4, ведя в счете 2:0 после двух периодов. В воскресенье россияне в игре за бронзовые медали победили финнов - 5:3.

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"Это был важный матч, поскольку он является последней игрой сезона, все хотели закончить его на победной ноте. Все знали свои ошибки, которые мы допустили до этого, - сказал Кузнецов. - Но мне очень понравилось, как команда отреагировала на это: мы поговорили спокойно, на позитиве и никакой паники не было".

"Видимо, это отличает новую сборную в том плане, что тренеры и руководство старались быть позитивными. Хочу выразить благодарность людям, причастным к этому, что после поражения они старались искать позитив. Вчера после игры была пустота, но все понимали, что впереди важный матч", - добавил он.

В матче с финнами россияне, ведя после двух периодов 4:0, пропустили три шайбы подряд. "Это случилось из-за своих ошибок, в конце периода пропустили ненужный гол. Потом где-то соперникам повезло, но мне понравилось, как мы отреагировали на это, начали правильно обороняться. Да, мы взяли тайм-аут, но не думаю, что его нам не хватило в игре с канадцами, там были другие причины", - отметил Кузнецов.

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