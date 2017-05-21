Мадридский "Реал" в 33-й раз стал чемпионом Испании по футболу

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мадридский "Реал" одержал победу над "Малагой" со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура чемпионата Испании по футболу и стал победителем турнира.
Забитыми мячами отметились Криштиану Роналду (2-я минута) и Карим Бензема (55). Португальский форвард в составе "Реала" забил свой 40-й мяч в нынешнем сезоне в различных турнирах, он достиг этой отметки седьмой сезон подряд. "Реал" в последний раз выигрывал чемпионский титул в сезоне-2011/12, тогда главным тренером команды был португалец Жозе Моуринью.
Чемпионство стало первым для для наставника мадридцев Зинедина Зидана. Француз возглавил основную команду "Реала" в январе 2016 года. В прошедшем сезоне "Реал" под его руководством стал победителем Лиги чемпионов.
Перед последним туром "Реал" лидировал в турнирной таблице, на три очка опережая ближайшего преследователя, "Барселону". Каталонскому клубу для завоевания чемпионского титула была необходима победа над "Эйбаром" и поражение "Реала" от "Малаги", в этом случае сине-гранатовые стояли бы выше в турнирной таблице за счет результатов личных встреч (1:1, 3:2). В активе "Реала" 93 очка.
"Барселона" в своем матче обыграла дома "Эйбар" - 4:2. По ходу встречи сине-гранатовые проигрывали со счетом 0:2 и не реализовали пенальти. Эта встреча стала последней для Луиса Энрике в качестве главного тренера каталонцев.
Для "Реала", который 3 июня в Кардиффе сыграет в финале Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса", этот титул чемпиона страны стал 33-м в истории, "королевский" клуб чаще всех побеждал в первенстве Испании. Также на счету "Реала" 19 Кубков Испании, девять Суперкубков Испании, 11 раз команда побеждала в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, два раза - в Кубке УЕФА, три раза - в Суперкубке УЕФА, клуб из Мадрида является трехкратным обладателем Межконтинентального кубка, двукратным победителем клубного чемпионата мира.