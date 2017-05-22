Главный тренер "Олимпиакоса" заявил, что гордится игрой своих баскетболистов в Евролиге

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СТАМБУЛ /Турция/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер греческого "Олимпиакоса" Яннис Сферопулос гордится выступлением своей команды в баскетбольной Евролиге сезона-2016/17. Об этом Сферопулос заявил на пресс-конференции после поражения в финале турнира от турецкого "Фенербахче".
Матч состоялся в Стамбуле в воскресенье и завершился победой "Фенербахче" со счетом 80:64.
"Я горжусь своими игроками, мы сделали большое дело и для меня мы стали чемпионами несколько раз. В первый раз, когда спаслись в серии плей-офф, проигрывая 1-2 "Анадолу Эфес". Во второй, когда обыграли ЦСКА в полуфинале. Но для победы в финале надо было предложить что-то больше", - сказал Сферопулос.
"Поздравляю "Фенербахче" с чемпионством, они его заслужили. Во второй половине финала они играли лучше", - отметил тренер.