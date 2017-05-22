Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исполком РФС обсудит подготовку сборной России к Кубку конфедераций

Спорт
22 мая, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Нынешний состав исполкома в составе 23 человек во главе с президентом РФС Виталием Мутко был избран на конференции в сентябре прошлого года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава РФС Виталий Мутко

Глава РФС Виталий Мутко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в понедельник в столице. Исполком подведет итоги уходящего сезона и обсудит подготовку национальной команды к стартующему 17 июня Кубку конфедераций.

Смотрите также
Алексей Смертин

Смертин выдвинут в исполком Российского футбольного союза

Исполком РФС пройдет на следующий день после окончания чемпионата России - в двух главных дивизионах отечественного футбола осталось провести лишь переходные матчи за право выступить в премьер-лиге. На заседании будут подведены итоги нынешнего сезона, а также утверждены регламенты некоторых соревнований сезона-2017/18 - в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), розыгрыше Кубка России, мини-футболе, а также первенстве страны среди женских команд.

Кроме того, члены исполкома обсудят вопросы о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС, о составах отдельных комитетов РФС. Среди рутинных вопросов - приостановление членства в РФС Калужской областной федерации футбола, утверждение отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 год, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год, программа РФС по финансовой помощи региональным федерациям и их объединениям на 2017 год, утверждение целей и задач для подписания с ФИФА "Контракта согласованных целей".

Смотрите также
Виталий Мутко

Заседание исполкома РФС состоится 22 мая

Нынешний состав исполкома в составе 23 человек во главе с президентом РФС Виталием Мутко был избран на конференции в сентябре прошлого года. Последним на прошедшей в апреле конференции РФС в состав исполкома вошел председатель Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох. В состав исполкома входят как руководители региональных отделений, так и представители клубов, женского футбола, мини-футбола, пляжного футбола, профсоюза футболистов. Членами исполкома также являются вице-президенты РФС Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин.

Кроме того, Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации. Мутко предложил предусмотреть на внеочередной конференции РФС 16 июня регистрацию новых кандидатов в члены исполкома. В их число могут войти лица, занимающие на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу (Денис Соловьев), председателя судейского комитета РФС (Андрей Бутенко), генерального директора оргкомитета "Россия-2018" (Алексей Сорокин).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
9
Баскетболисты ЦСКА завоевали бронзу Евролиги сезона-2016/17
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Болельщики "Спартака"
10
Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
3
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
4
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
7
В России отмечают День Победы по еврейскому календарю
Темы дня
Загрузка...
Реклама