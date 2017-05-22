Исполком РФС обсудит подготовку сборной России к Кубку конфедераций

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в понедельник в столице. Исполком подведет итоги уходящего сезона и обсудит подготовку национальной команды к стартующему 17 июня Кубку конфедераций.

Исполком РФС пройдет на следующий день после окончания чемпионата России - в двух главных дивизионах отечественного футбола осталось провести лишь переходные матчи за право выступить в премьер-лиге. На заседании будут подведены итоги нынешнего сезона, а также утверждены регламенты некоторых соревнований сезона-2017/18 - в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), розыгрыше Кубка России, мини-футболе, а также первенстве страны среди женских команд.

Кроме того, члены исполкома обсудят вопросы о составе бюро исполкома и вице-президентах РФС, о составах отдельных комитетов РФС. Среди рутинных вопросов - приостановление членства в РФС Калужской областной федерации футбола, утверждение отчета о выполнении сметы (бюджета) РФС за 2016 год, годовой бухгалтерской и налоговой отчетности, аудиторского заключения за 2016 год, программа РФС по финансовой помощи региональным федерациям и их объединениям на 2017 год, утверждение целей и задач для подписания с ФИФА "Контракта согласованных целей".

Нынешний состав исполкома в составе 23 человек во главе с президентом РФС Виталием Мутко был избран на конференции в сентябре прошлого года. Последним на прошедшей в апреле конференции РФС в состав исполкома вошел председатель Федерации футбола Волгоградской области Рохус Шох. В состав исполкома входят как руководители региональных отделений, так и представители клубов, женского футбола, мини-футбола, пляжного футбола, профсоюза футболистов. Членами исполкома также являются вице-президенты РФС Никита Симонян, Сергей Анохин и Сергей Прядкин.

Кроме того, Виталий Мутко выдвинул Алексея Смертина в кандидаты в исполком организации. Мутко предложил предусмотреть на внеочередной конференции РФС 16 июня регистрацию новых кандидатов в члены исполкома. В их число могут войти лица, занимающие на дату проведения довыборов в исполком должность председателя комитета РФС по маркетингу (Денис Соловьев), председателя судейского комитета РФС (Андрей Бутенко), генерального директора оргкомитета "Россия-2018" (Алексей Сорокин).