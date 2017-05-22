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Шведский хоккеист Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мира

Спорт
22 мая, 1:16 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нападающий на нынешнем турнире набрал 14 очков, забросив семь шайб и сделав семь результативных передач

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Вильям Нюландер (в желтом)

Вильям Нюландер (в желтом)

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею 2017 года.

Мировое первенство, прошедшее в Париже и Кельне с 5 по 21 мая, завершилось победой сборной Швеции в финале в серии буллитов над командой Канады (2:1). Третье место заняла сборная России, победившая в матче за бронзу команду Финляндии (5:3).

Нюландер на нынешнем турнире набрал 14 очков, забросив семь шайб и сделав семь результативных передач. Нюландер вместе с россиянами Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым стал лучшим снайпером турнира.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.

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