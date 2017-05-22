Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее "Реала" в матче за третье место Евролиги

Спорт
22 мая, 2:46 UTC+3 СТАМБУЛ корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению президента Российской федерации баскетбола, испанский клуб сдался еще до начала встречи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Кириленко

Андрей Кириленко

© Владимир Гердо/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА были значительно сильнее "Реала" и закономерно победили в матче за третье место Евролиги (94:70). Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место - нет должной мотивации. Мне показалось, что "Реал" сдался еще до начала игры. Что понравилось - как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил", - отметил он.

Смотрите также
Баскетболисты "Фенербахче"

Первая турецкая: "Фенербахче" выиграл баскетбольную Евролигу

Фенербахче" стал первым турецким клубом, выигравшим Евролигу, в финале турнира обыграв греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64. По словам Кириленко, в финале он ожидал большей борьбы.

"Но "Фенербахче" со своими болельщиками "перебил" возможное противостояние. И, по-моему, у "Олимпиакоса" даже не нашлось сил, чтобы сопротивляться. Поздравляю "Фенербахче" с заслуженной победой, турецкий клубный баскетбол давно к ней шел и очень хотел победить в Евролиге. И, конечно, поддержка болельщиков стоит очень многого", - заметил глава РФБ.

Активность поклонников "Фенербахче" является хорошим примерном для российских любителей баскетбола, уверен Кириленко. "В России тоже есть верные болельщики, хотя их не так много, и они не такие шумные, как турецкие, но они получили хорошую почву для прогресса. Надеюсь, что в нашей большой баскетбольной семье мы будем прогрессировать все вместе, в том числе и болельщики. Что представители РФБ будут расти как организаторы, руководители и менеджеры, а наши игроки - в баскетбольном плане", - добавил он.

Также Кириленко отметил, что сборная России постарается подарить болельщикам положительные эмоции на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре в четырех странах, в том числе в Турции: "В этом клубном сезоне выступление в Стамбуле прошло для нас не очень удачно, мы постараемся это исправить в начале сентября вместе с национальной сборной. Приглашаем всех на Евробаскет - это будет прекрасный турнир, который начнется для российской сборной 1 сентября игрой с командой Турции в том же Стамбуле. Ждем всех - будет жарко".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
9
Баскетболисты ЦСКА завоевали бронзу Евролиги сезона-2016/17
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
СМИ: Ким Чен Ын руководил испытанием баллистической ракеты
3
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
4
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Тренер: шведские хоккеисты были мастеровитей канадцев при исполнении буллитов в финале ЧМ
Темы дня
Загрузка...
Реклама