Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее "Реала" в матче за третье место Евролиги

СТАМБУЛ /Турция/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА были значительно сильнее "Реала" и закономерно победили в матче за третье место Евролиги (94:70). Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

"На мой взгляд, все получилось так, как и ожидалось, всегда тяжело собраться на матч за третье место - нет должной мотивации. Мне показалось, что "Реал" сдался еще до начала игры. Что понравилось - как обе команды использовали своих молодых игроков. Но в любом случае ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил", - отметил он.

Фенербахче" стал первым турецким клубом, выигравшим Евролигу, в финале турнира обыграв греческий "Олимпиакос" со счетом 80:64. По словам Кириленко, в финале он ожидал большей борьбы.

"Но "Фенербахче" со своими болельщиками "перебил" возможное противостояние. И, по-моему, у "Олимпиакоса" даже не нашлось сил, чтобы сопротивляться. Поздравляю "Фенербахче" с заслуженной победой, турецкий клубный баскетбол давно к ней шел и очень хотел победить в Евролиге. И, конечно, поддержка болельщиков стоит очень многого", - заметил глава РФБ.

Активность поклонников "Фенербахче" является хорошим примерном для российских любителей баскетбола, уверен Кириленко. "В России тоже есть верные болельщики, хотя их не так много, и они не такие шумные, как турецкие, но они получили хорошую почву для прогресса. Надеюсь, что в нашей большой баскетбольной семье мы будем прогрессировать все вместе, в том числе и болельщики. Что представители РФБ будут расти как организаторы, руководители и менеджеры, а наши игроки - в баскетбольном плане", - добавил он.

Также Кириленко отметил, что сборная России постарается подарить болельщикам положительные эмоции на чемпионате Европы, который пройдет в сентябре в четырех странах, в том числе в Турции: "В этом клубном сезоне выступление в Стамбуле прошло для нас не очень удачно, мы постараемся это исправить в начале сентября вместе с национальной сборной. Приглашаем всех на Евробаскет - это будет прекрасный турнир, который начнется для российской сборной 1 сентября игрой с командой Турции в том же Стамбуле. Ждем всех - будет жарко".