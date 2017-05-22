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Канадец Ли назвал неоценимым опыт выступления на ЧМ-2017 по хоккею

Спорт
22 мая, 2:37 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Защитник надеется, что полученный опыт поможет ему выступить на Олимпиаде 2018 года

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КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Опыт выступления на чемпионате мира по хоккею в Кельне и Париже стал неоценимым для защитника сборной Канады Криса Ли. Такое мнение он высказал журналистам.

Шведы в финале чемпионата мира в Кельне победили канадцев по буллитам со счетом 2:1.

"Трудно описать свои чувства - мы провели отличный матч, но проиграли по буллитам. Дело не в том, сколько эмоций мы потеряли в матче с Россией. Сегодня был матч за золото, мы настраивались на него", - сказал Ли.

Болельщики поддерживали обе команды, и мы смогли подарить им прекрасную игру. Выступление на этом турнире может сыграть свою роль и помочь мне выступить на Олимпийских играх. Я получил неоценимый опыт", - добавил канадец.

Чемпионат мира проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзу турнира.

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