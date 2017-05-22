Хедман: золото ЧМ сборной Швеции принесла сбалансированная игра в атаке и обороне

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КЕЛЬН /Германия/, 22 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Баланс между атакой и обороной помог сборной Швеции по хоккею обыграть команду Канады в финале чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал защитник шведской команды Виктор Хедман.
Шведы победили канадцев по буллитам со счетом 2:1 в финале чемпионата мира.
"Мы сумели сегодня сохранить баланс между атакой и обороной. Это стало одной из причин успеха. Нам нужно было идти к своей цели шаг за шагом. Я забыл о волнении, когда находился на льду", - признался Хедман.
Чемпионат мира проходил в Кельне и Париже. Сборная России завоевала бронзовые медали турнира.