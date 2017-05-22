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Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой Леонарда

Спорт
22 мая, 4:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Лидер "Сан-Антонио" Леонард получил рецидив травмы лодыжки после контакта с Пачулией, из-за чего пропустил два последних матча серии 1/2 финала плей-офф НБА

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Заза Пачулия

Заза Пачулия

© AP Photo/Jim Mone

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Грузинский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Заза Пачулия сообщил, что в адрес его семьи через соцсети начали поступать угрозы после того, как в одном из игровых эпизодов после контакта с ним получил травму лидер "Сан- Антонио" Кавай Леонард. Слова Пачулии приводит издание USA Today.

Инцидент произошел 15 мая в первом матче полуфинальной серии плей-офф. Пачулия пытался блокировать бросок Леонарда и так выставил правую ногу, что при приземлении легкий форвард "Сан-Антонио" на нее приземлился и получил рецидив травмы лодыжки. Два следующих матчи серии Леонард уже пропустил. На следующий день после инцидента с резкой критикой на Пачулию обрушился наставник "Сан-Антонио" Грегг Попович, назвавший действия грузина "непредумышленным убийством".

Сам Пачулия отрицает, что его действия в отношении Леонарда носили умышленный характер и сожалеет, что соперник получил травму. Также он сообщил, что слова Поповича привели к всплеску агрессии со стороны фанатов не только в отношении его самого, но и в адрес его семьи. Так, школе, где учатся дети Пачулии, пришлось усилить охрану у входа в здание. В свою очередь, грузинский центровой был вынужден удалить свой аккаунт в Instagram, куда приходили сообщения с угрозами.

"Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они абсолютно невиновны, - сказал 33-летний Пачулия. - Я не виню во всем случившемся Поповича, но он очень крепко связан с этой ситуацией".

"Пугайте меня, но не трогайте жену и детей. Это недопустимо", - подчеркнул он.

Пачулия выступает в НБА с 2003 года. Восемь лет отыграл за "Атланту". В "Голден Стэйт" перешел летом 2016 года.

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