Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой Леонарда

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Грузинский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Заза Пачулия сообщил, что в адрес его семьи через соцсети начали поступать угрозы после того, как в одном из игровых эпизодов после контакта с ним получил травму лидер "Сан- Антонио" Кавай Леонард. Слова Пачулии приводит издание USA Today.

Инцидент произошел 15 мая в первом матче полуфинальной серии плей-офф. Пачулия пытался блокировать бросок Леонарда и так выставил правую ногу, что при приземлении легкий форвард "Сан-Антонио" на нее приземлился и получил рецидив травмы лодыжки. Два следующих матчи серии Леонард уже пропустил. На следующий день после инцидента с резкой критикой на Пачулию обрушился наставник "Сан-Антонио" Грегг Попович, назвавший действия грузина "непредумышленным убийством".

Сам Пачулия отрицает, что его действия в отношении Леонарда носили умышленный характер и сожалеет, что соперник получил травму. Также он сообщил, что слова Поповича привели к всплеску агрессии со стороны фанатов не только в отношении его самого, но и в адрес его семьи. Так, школе, где учатся дети Пачулии, пришлось усилить охрану у входа в здание. В свою очередь, грузинский центровой был вынужден удалить свой аккаунт в Instagram, куда приходили сообщения с угрозами.

"Мне больно видеть, что моя семья оказалась втянута в эту историю. Мои жена и дети не имеют к этому никакого отношения, они абсолютно невиновны, - сказал 33-летний Пачулия. - Я не виню во всем случившемся Поповича, но он очень крепко связан с этой ситуацией".

"Пугайте меня, но не трогайте жену и детей. Это недопустимо", - подчеркнул он.

Пачулия выступает в НБА с 2003 года. Восемь лет отыграл за "Атланту". В "Голден Стэйт" перешел летом 2016 года.