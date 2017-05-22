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Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мира

Спорт
22 мая, 5:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Каменских

Россияне стали бронзовыми призерами турнира, победив в матче за третье место команду Финляндии

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Сборная России по хоккею

Сборная России по хоккею

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Самолет со сборной России, которая выступала на чемпионате мира по хоккею в Париже и Кельне, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России прилетела прямым рейсом из Кельна, где в воскресенье проводила матч за третье место. В зале прилета для российской делегации была организована торжественная встреча.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года завершился в воскресенье. Сборная России завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место команду Финляндии (5:3).

Команда России во второй раз подряд заняла третье место на чемпионате мира. С 2014 года россияне неизменно завоевывают медали мирового первенства, в 2014 году команда заняла первое место, в 2015-м - второе, в 2016-м - третье.

Золото завоевала сборная Швеции, в финале в серии буллитов обыгравшая команду Канады (2:1).

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