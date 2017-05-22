"Бостон" сократил отставание в серии полуфинала плей-офф НБА с "Кливлендом"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Действующий чемпион НБА "Кливленд" на своем паркете проиграл "Бостону" со счетом 108:111 в третьем матче 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Победу "Бостону" принес точный трехочковый бросок защитника Эйвери Брэдли на последних секундах встречи.

#BradleyBounce pic.twitter.com/M8i2Qe1Tjc — NBA.com (@NBAcom) 22 мая 2017 г.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. У победителей больше всех очков на счету Маркуса Смарта - 27.

Крайне неудачную для себя игру провел лидер "Кливленда" Леброн Джеймс. За 45 минут, проведенных на площадке, он набрал лишь 11 очков, причем впервые за 11 лет не смог отметиться набранными баллами в решающей, четвертой четверти.

Перед этой встречей "Бостон" лишился одного из лидеров - стало известно, что защитник Айзея Томас пропустит остаток сезона из-за травмы бедра, которую он усугубил во втором матче серии с "Кливлендом".

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Кливленда". Третья игра финала Восточной конференции НБА между командами пройдет также в Кливленде в ночь на среду.