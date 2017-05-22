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Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP

Спорт
22 мая, 8:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

На прошлой неделе он стал победителем турнира в Риме, выиграв в финале у Новака Джоковича

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Александр Зверев

Александр Зверев

© EPA/CLAUDIO ONORATI

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев поднялся с 17-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

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Теннисист Зверев стал самым молодым за 10 лет победителем турнира серии Masters

В воскресенье Зверев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме, в финале выиграв у второй "ракетки" мира серба Новака Джоковича. Он впервые в карьере попал в первую десятку мирового рейтинга. Его старший брат Михаил Зверев занимает 33-ю строчку рейтинга.

Россиянин Карен Хачанов сохранил свою позицию (54). Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 64-й на 65-ю строчку, Михаил Южный - с 83-й на 84-ю, Андрей Кузнецов - с 81-й на 85-ю, а Евгений Донской с 95-й на 99-ю.

Рейтинг ATP от 22 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 10370 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 7445

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5445

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4375

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5035

6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4360

7 (7).Доминик Тим (Австрия) - 4145

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3765

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3560

10 (17). Александр Зверев (Германия) - 3150...

54 (54). Карен Хачанов (Россия) - 860...

65 (64). Даниил Медведев (Россия) - 782...

84 (33). Михаил Южный (Россия) - 624...

85 (81). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...

99 (94). Евгений Донской (Россия) - 558.

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