Немецкий теннисист Александр Зверев вошел в топ-10 рейтинга ATP

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Представитель Германии Александр Зверев поднялся с 17-го на 10-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В воскресенье Зверев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Риме, в финале выиграв у второй "ракетки" мира серба Новака Джоковича. Он впервые в карьере попал в первую десятку мирового рейтинга. Его старший брат Михаил Зверев занимает 33-ю строчку рейтинга.
Россиянин Карен Хачанов сохранил свою позицию (54). Его соотечественник Даниил Медведев опустился с 64-й на 65-ю строчку, Михаил Южный - с 83-й на 84-ю, Андрей Кузнецов - с 81-й на 85-ю, а Евгений Донской с 95-й на 99-ю.
Рейтинг ATP от 22 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 10370 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 7445
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5445
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 4375
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 5035
6 (6). Милош Раонич (Канада) - 4360
7 (7).Доминик Тим (Австрия) - 4145
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) - 3765
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) - 3560
10 (17). Александр Зверев (Германия) - 3150...
54 (54). Карен Хачанов (Россия) - 860...
65 (64). Даниил Медведев (Россия) - 782...
84 (33). Михаил Южный (Россия) - 624...
85 (81). Андрей Кузнецов (Россия) - 615...
99 (94). Евгений Донской (Россия) - 558.