С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Каменских/. Сборная России по хоккею ранним утром понедельника прилетела в Москву из Кельна с чемпионата мира. В воскресенье россияне обыграли финнов в матче за третье место со счетом 5:3 и завоевали бронзовые медали турнира.

Сборную ждали

Встретить сборную России, несмотря на ранний рейс, в зале прилета аэропорта Шереметьево собралось несколько десятков болельщиков и журналистов. Первоначальное время прибытия было назначено на 3:20 мск, но в итоге самолет с командой приземлился в 5:20. Некоторые болельщики подготовились ко встрече, пришли с плакатами и цветами.

На выходе с пограничного контроля хоккеистов встречали девушки-модели в ярких платьях и дарили каждому выходящему игроку по букету цветов. Забавный эпизод произошел, когда из дверей к удивлению всех собравшихся вышел президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Одна из девушек растерялась и попыталась вручить ему букет, на что Кириленко рассмеялся и спросил: "Я что, похож на хоккеиста?"

Два травмированных капитана

Первым из бронзовых призеров чемпионата мира в зал прилета вышел капитан команды Антон Белов. После травмы, полученной Сергеем Мозякиным в матче группового этапа против немцев, именно Белов взял на себя роль капитана команды.

Капитан команды Антон Белов, получивший травму в матче за бронзу с финнами pic.twitter.com/46CdxefWdp — Dmitry Kamenskikh (@kamenskihdm) 22 мая 2017 г.

Однако и защитнику санкт-петербургского СКА не удалось избежать повреждения на турнире. В третьем периоде матча за бронзу Белов получил травму и был вынужден отправиться в раздевалку. Как после матча рассказал главный тренер Олег Знарок, хоккеист получил травму бедра.

Белов даже не смог присутствовать на награждении. Вместо него трофей за третье место получал один из ассистентов капитана Сергей Андронов. В аэропорту Белов, опираясь на костыли, вышел в зал прилета, поблагодарил всех собравшихся за теплый прием и последовал к выходу.

Во время турнира травму получил и другой защитник сборной Владислав Гавриков. В общении с журналистами он отметил, что чувствует себя нормально, а также поблагодарил болельщиков. "Мы знаем, что могли играть в финале и выиграть, но так сложилось. Главное, что болельщики нас поддерживали, большое им спасибо", - сказал он.

"Против канадцев сложно играть"

Защитник российской команды Богдан Киселевич заявил журналистам, что команда не очень довольна показанным результатом. "Нельзя сказать, что мы очень хорошо выполнили работу, - сказал он. - Против канадцев всегда сложно играть, и полуфинал против них было очень трудно "переварить", но мы смогли собраться и выиграть последнюю игру".

"Тренерский штаб клубов и сборной проделал хорошую работу по нашей подготовке. Благодаря этому мы показали такой результат", - добавил Киселевич.

Нападающий сборной России Иван Телегин вышел к болельщикам и журналистам вместе с супругой - известной певицей Пелагеей. Телегин отметил, что ему больше нравится играть на маленьких площадках. "На них мне играть попроще, меньше работы и больше бросков, - сказал он. - На больших тяжелее - надо больше двигаться и бежать".

Также форвард сравнил атмосферу на прошлогоднем чемпионате мира в Москве с нынешним турниром. "В Москве были совсем другие эмоции и другая атмосфера, чем в Германии, - отметил он. - Хотя на первой игре мы очень сильно удивились огромному количеству наших болельщиков. Они заряжали нас эмоциями и хотелось доказать, что мы самые лучшие".

Второй голкипер россиян на турнире Илья Сорокин заявил, что на данный момент не думает о выступлении в Национальной хоккейной лиге. "Конечно, всегда хочется играть больше; об НХЛ пока не задумываюсь, у меня еще год контракта (с ЦСКА). Цель на Олимпиаду? Сейчас моя главная цель отдохнуть и восстановиться", - сказал Сорокин.

Прилетели не все

С особенным нетерпением болельщики ждали появления лучших бомбардиров турнира - Артемия Панарина и Никиты Кучерова. Однако форварды "Чикаго" и "Тампы" соответственно так и не вышли, как и хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Лучший голкипер чемпионата мира Андрей Василевский прилетел вместе с командой, но от общения с журналистами отказался.

Также в зал прилета не вышел и главный тренер команды Олег Знарок. Таким образом, из заготовленных букетов больше половины не нашли своих обладателей. Болельщики же собрали не все желаемые автографы.

Победу на турнире одержала сборная Швеции, обыгравшая в финале команду Канады в серии буллитов со счетом 2:1. Следующий чемпионат мира пройдет в 2018 году с 4 по 20 мая в датских Копенгагене и Хернинге.