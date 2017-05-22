Получивший множественные переломы в аварии Бурдэ намерен вернуться в автогонки

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Французский пилот команды Dale Coyne Racing Себастьен Бурдэ, который попал в серьезную аварию во время квалификации гонки чемпионата Indycar "Инди 500", намерен вернуться в автогонки, несмотря на полученные травмы. Слова гонщика приводит агентство AP.
Инцидент с участием Бурдэ произошел 20 мая. Во время гонки болид французского пилота повело, он потерял управление, и машина на полной скорости врезалась в стену, после чего перевернулась и загорелась. Бурдэ был вытащен из болида спустя 10 минут. В результате аварии у спортсмена были диагностированы множественные переломы таза, перелом правого бедра. В воскресенье Бурдэ был прооперирован.
"Я хочу поблагодарить всех за поддержку и за сообщения, которые мне отправили довольно много гонщиков. Восстановление займет время, но я чувствую себя хорошо после операции. Я вернусь в один момент, просто не знаю, когда точно", - заявил Бурдэ.
Француз стал победителем первого этапа Indycar, который прошел в Сент-Питерсберге (штат Флорида). 38-летний гонщик известен по выступлениями в "Формуле-1" за "Торо Россо".
"Инди 500", самая популярная гонка в Северной Америке, пройдет в Индианаполисе 28 мая. Она является старейшей регулярной автогонкой в мире, в этом году пройдет в 101-й раз.
El accidente de Bourdais, las asistencias están atendiéndole en pista ahora mismo. Está consciente, esperemos que no sea nada #Indy500 pic.twitter.com/qVe5ljaB54— MrAlexF1 (@MrAlexF1) 20 мая 2017 г.