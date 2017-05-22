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Благотворительный хоккейный "Матч всех звезд" на Урале позволил собрать 1,5 млн рублей

Спорт
22 мая, 10:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

Средства будут направлены на строительство спортплощадки в одном из детских домов Среднего Урала

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Благотворительный хоккейных "Матч всех звезд", инициатором которого выступили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, позволил собрать 1,5 млн рублей. Средства будут направлены на строительство спортплощадки в одном из детских домов Среднего Урала, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"От продажи билетов на благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие чиновники, политики, спортсмены, российские и уральские артисты, выручено 1,5 млн рублей. Средства пойдут на строительство спортивной площадки в одном из детских домов Свердловской области", - сообщили в пресс-службе.

По словам организатора мероприятия Дмитрия Чукреева, в этом качестве рассматривается детский дом в селе Бутка. "Матч прошел при горячей поддержке зрителей, а это самое главное. В ближайшее время фондом поддержки спорта Свердловской области, который возглавляет Антон Шипулин, будет принято решение, в каком именно социальном учреждении области будет построена спортивная площадка", - добавил он.

Благотворительный хоккейный "Матч всех звезд" состоялся в Екатеринбурге 19 мая. На лед вышли четыре команды: "Олимп" под руководством олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, "Титан" во главе с Евгением Куйвашевым, команда "КомАр" с участием российских звезд Марата Башарова, Дениса Матросова, Сергея и Владимира Кристовских, команда администрации Екатеринбурга под руководством заместителя главы администрации города Сергея Тушина.

"Благотворительные хоккейные матчи в Свердловской области становятся традицией. Инициаторами необычной игры в 2015 году стал сам глава региона и олимпийский чемпион Антон Шипулин. На собранные средства были построены спортивные площадки в Серовском и Первоуральском детских домах", - отметили в пресс-службе.

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