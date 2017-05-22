Титул "Спартака" и фиаско "Зенита": топ-10 событий чемпионата России по футболу

Главным событием завершившегося чемпионата России стала победа в турнире московского "Спартака". Красно-белые вернули себе звание сильнейшего клуба страны спустя 16 лет. ТАСС рассказывает об этом и о других ярких моментах турнира.

Первое за 16 лет чемпионство "Спартака"

"Спартак" выиграл чемпионат России в десятый раз. Первые девять титулов красно-белых датированы 1992–2001 годами, с перерывом в 1995-м. Тогда "Спартак-Алания" сумел прервать гегемонию спартаковцев из Москвы.

В этом сезоне "Спартак" гарантировал себе первое место за три тура до конца чемпионата. 7 мая после домашнего поражения "Зенита" от "Терека" команда из Санкт-Петербурга потеряла шансы догнать красно-белых.

Команда Массимо Карреры обыграла хотя бы один раз всех соперников по чемпионату. Весной "Спартак" победил обоих главных конкурентов — ЦСКА и "Зенит" со счетом 2:1. Не удалась "Спартаку" лишь самая концовка — проиграв "Арсеналу" в заключительном туре, команда не сумела повторить собственный же рекорд по набранным очкам в 30-туровом чемпионате (72).

Титул начинающего тренера Карреры

Чемпионский титул "Спартаку" принес итальянский специалист Массимо Каррера, который проводил первый в своей карьере сезон в качестве главного тренера. Ранее он помогал в сборной Италии Антонио Конте и был приглашен в "Спартак" для работы с защитниками. Однако после отставки Дмитрия Аленичева Каррера принял руководство командой и выиграл чемпионат.

Отставка Аленичева случилась 17 августа после проигранного в квалификации Лиги Европы матча кипрскому клубу АЕК, что не позволило "Спартаку" пробиться в групповой турнир. К тому времени в чемпионате России уже был сыгран один тур, в котором красно-белые со счетом 4:0 разгромили тульский "Арсенал".

Гончаренко вывел ЦСКА в Лигу чемпионов

Одному из главных конкурентов "Спартака" — ЦСКА — так и не удалось догнать красно-белых. Во многом это произошло потому, что слишком много очков было потеряно в осенней части чемпионата. Традиционный для ЦСКА провал в чемпионате страны и Лиге чемпионов в итоге привел к отставке Леонида Слуцкого, и весной командой руководил уже Виктор Гончаренко.

Начав сезон во главе "Уфы", белорусский специалист в короткие сроки сумел поставить команде неплохой футбол, перейдя на схему с тремя центральными защитниками. Одним из них стал вернувшийся в ЦСКА из "Уфы" вслед за тренером Виктор Васин. По иронии судьбы, именно этот защитник допустил грубейшую ошибку в матче со "Спартаком", которая стоила армейцам двух очков.

Провал "Зенита" и Мирчи Луческу

"Зенит" провел сезон под руководством Мирчи Луческу. Румынский тренер очень успешно работал в украинском "Шахтере". В петербургской команде же его ждал провал, несмотря на многообещающее начало сезона. Как и "Шахтер", "Зенит" показывал яркий атакующий футбол — даже без уехавшей в Китай главной звезды Халка. Его с успехом заменил другой бразилец — Жулиано.

Но к концу осени игра "Зенита" сломалась, и на зимний перерыв команда ушла, отставая от "Спартака" на пять очков. Отрыв не был критичным, но Луческу перемудрил с подготовкой ко второй части турнира — "Зенит" готовился, проведя на сборах огромное количество контрольных матчей. И весенний отрезок команда из Санкт-Петербурга провалила, второй год подряд оставшись без Лиги чемпионов.

Сам же Луческу был вынужден констатировать, что впервые за последние 20 лет тренерской карьеры его команда не заняла в национальном чемпионате одно из двух первых мест.

Сухая серия Медведева не помогла "Ростову" пробиться в Лигу Европы

"Ростов", которым весь сезон де-факто руководил Курбан Бердыев, вновь выделялся среди остальных команд лиги отменной обороной. Сухая серия ростовчан продолжалась десять матчей. Причем не пропускал мячей на протяжении 952 минут формально второй голкипер команды — 22-летний Никита Медведев. В нынешнем сезоне он дебютировал в премьер-лиге и изначально выступал сменщиком травмированного Сослана Джанаева.

Несмотря на отличную игру в защите, "Ростову" не удалось повторить прошлогодний успех, когда команда заняла второе место и пробилась в Лигу чемпионов. При ограниченности игровых ресурсов "Ростов" не выдержал борьбы на два фронта, в заключительном матче уступив "Оренбургу", хотя южан устраивала и ничья. И отдал путевку в Лигу Европы в руки "Краснодару".

"Краснодар" догнал скоростной поезд в Европу

Концовку сезона "Краснодар" провел неудачно, но сумел "на флажке" опередить "Ростов" и занять четвертую строчку, которая позволит выступить в квалификации Лиги Европы. Расставшись по ходу сезона с Олегом Кононовым, владелец команды Сергей Галицкий сделал ставку на Игоря Шалимова.

Осенью команда показывала привлекательный футбол, однако на весну "Краснодар" снова не хватило. Команду поразил "ничейный синдром" — 13 мирных исходов в чемпионате. Счастье для кубанцев, что календарь подарил в последнем туре аутсайдера "Томь", которому команда Шалимова отгрузила пять мячей.

А Федор Смолов сделал хет-трик и вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 18 голов.

Сибирский лифт

"Томь" стала главной "командой-лифтом" отечественного футбола, в третий раз за пять лет покинув премьер-лигу. Однако удручает не столько последнее место сибиряков, сколько финансовое положение клуба.

Зимой команду покинули почти все основные игроки, но заявлять новичков "Томь" не имела права. В итоге весеннюю часть чемпионата команда Валерия Петракова доигрывала наполовину молодежным составом, причем вчерашние дублеры выходили на поле в основном в линии обороны.

Начав с двух разгромных поражений с общим счетом 0:10, обновленная "Томь" затем освоилась и ни одного матча не отдала без боя. Хотя подопечные Валерия Петракова смогли победить лишь один раз — пермский "Амкар" со счетом 1:0.

"Анжи" спасся и без Керимова

Переформатирование состава ожидало и махачкалинский "Анжи", от которого после окончания весенней части турнира отказался Сулейман Керимов. Лишившись денег олигарха, клуб потерял почти весь состав, а также чешского тренера Павела Врбу, при котором команда попыталась замахнуться на Лигу Европы.

Весной "Анжи" пополнили футболисты из низших лиг либо взятые в аренду. А главным тренером стал Александр Григорян, в 50 лет дебютировавший в премьер-лиге. Махачкалинцы оказались боевитыми и даже сумели отобрать очки у "Зенита", однако спасение команды затянулось до последних туров.

В итоге "Анжи" сумел избежать переходных матчей. Решающей для команды Григоряна оказалась мартовская игра с конкурентом — "Оренбург" был повержен в Каспийске со счетом 1:0, а решающий мяч забил начинавший сезон в городе на Урале Александр Прудников.

Катастрофическое падение результативности

Нынешний сезон определил весьма противоречивую тенденцию в российском футболе. Практически все команды премьер-лиги постоянно или в отдельных матчах практиковали игру в пять защитников, выстраивая тактику, рассчитанную в первую очередь на безопасность собственных ворот.

Это стало одним из главных факторов резкого снижения результативности, которая составила весьма скромные 2,13 мяча за игру. Два предыдущих сезона этот показатель составлял около 2,45 мяча, а в сезоне 2013/14 — 2,61 гола.

Лишь четыре футболиста сумели за весь сезон забить десять или более мячей — это Смолов (18), Артем Дзюба из "Зенита" (13), спартаковец Квинси Промес (12) и Ари (10), который успел поиграть за "Краснодар" и "Локомотив".

Самым результативным в лиге стал "Зенит", который за 30 сыгранных матчей забил лишь 50 мячей. Хуже показатель был лишь в 2005-м, когда ставший чемпионом ЦСКА отличился 48 раз.

Чемпионы спасли посещаемость

Резкое снижение результативности и, соответственно, уровня и зрелищности игры сказалось и на посещаемости матчей чемпионата. Хотя официально она выросла в сравнении с двумя предыдущими сезонами и составила в среднем 11 415 зрителей.

Рост произошел во многом за счет открытия новых стадионов ЦСКА и "Краснодара", а также болельщиков "Спартака", которых на домашних матчах клуба в среднем собиралось более 32 тысяч человек.

Показатели выше нынешней средней посещаемости в этом сезоне имели лишь "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Краснодар" и "Терек". А 10 команд из 16 не дотянули и до 10 тысяч зрителей в среднем на домашней игре. При этом лишь пять команд лиги могут похвастаться тем, что на их домашние матчи в среднем зрителей собиралось более половины стадиона.

{{table.caption}} {{table.header['cell'+$index]}} {{row['cell'+$index]}}