Российская волейболистка Кошелева объявила об уходе из турецкого "Эджзаджибаши"

Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал.... Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось))) Спасибо "Экзачибаши", что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждёт вас в гости! Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон - отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда, была команда-мечта! Спасибо @eczacibasivitravoleybol ❤❤❤ #family#kosheleva#спасибоволейболузаэто That was my first season playing overseas ever. I remember how nervous I was before joining the new team, remember all my emotions when i went into the arena for the first time. But when I saw all the smiles, the kindness girls gave me at that first meeting all the fears were gone. And it never returned. I want to say thank you to Eczacibasi for making me part of your family! Thank you for all of your work, professonalism, all wins and all losses. I can say that I found a new friends in Turkey, and my family back home in Russia will always be happy to see you! This season i learned how to be stronger in difficult situations, learned how to be mentaly tough even when it's reall bad. Last season is the unforgettable, really exceptional part of my pro career. We had a dream team! Thank you @eczacibasivitravoleybol ❤❤❤

Публикация от Kosheleva Tatyana (@kosheleva11) Май 22 2017 в 2:08 PDT