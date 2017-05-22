Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская волейболистка Кошелева объявила об уходе из турецкого "Эджзаджибаши"

Спорт
22 мая, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В составе турецкого клуба россиянка выиграла клубный чемпионат мира

Поделиться
Материал из 1 страницы
Татьяна Кошелева

Татьяна Кошелева

© EPA/FRANCIS R. MALASIG

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Волейболистка сборной России Татьяна Кошелева покидает турецкий клуб "Эджзаджибаши". Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кошелева перешла в "Эджзаджибаши" летом 2016 года из краснодарского "Динамо", за который она играла с 2014 года. В составе турецкого клуба россиянка выиграла клубный чемпионат мира.

Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал.... Но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось))) Спасибо "Экзачибаши", что приняли в свою семью! Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения! Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждёт вас в гости! Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо! Этот игровой сезон - отдельная незабываемая страница моего спортивного пути! Это и правда, была команда-мечта! Спасибо @eczacibasivitravoleybol ❤❤❤ #family#kosheleva#спасибоволейболузаэто That was my first season playing overseas ever. I remember how nervous I was before joining the new team, remember all my emotions when i went into the arena for the first time. But when I saw all the smiles, the kindness girls gave me at that first meeting all the fears were gone. And it never returned. I want to say thank you to Eczacibasi for making me part of your family! Thank you for all of your work, professonalism, all wins and all losses. I can say that I found a new friends in Turkey, and my family back home in Russia will always be happy to see you! This season i learned how to be stronger in difficult situations, learned how to be mentaly tough even when it's reall bad. Last season is the unforgettable, really exceptional part of my pro career. We had a dream team! Thank you @eczacibasivitravoleybol ❤❤❤

Публикация от Kosheleva Tatyana (@kosheleva11)

"Это был мой первый сезон не в России. Я помню, как волновалась перед встречей с новой командой, помню все свои эмоции, когда первый раз входила в зал, но когда увидела улыбки и доброту, которые подарили мне девочки при первой встрече, волнение ушло и больше не возвращалось. Спасибо "Эджзаджибаши", что приняли в свою семью. Спасибо за нашу работу, профессионализм, победы и поражения", - написала Кошелева.

"Я нашла новых друзей, и моя семья в России всегда ждет вас в гости. Я научилась быть сильнее в сложных ситуациях и держать лицо, когда совсем плохо. Этот игровой сезон - отдельная незабываемая страница моего спортивного пути", - добавила спортсменка.

В составе сборной России Кошелева становилась чемпионкой мира (2010) и чемпионкой Европы (2013, 2015).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
2
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
3
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
4
В Кузбассе девочка выпрыгнула с зонтиком с четвертого этажа, подражая героине фильма
5
Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье
6
СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet
7
Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на полтора километра
Темы дня
Загрузка...
Реклама