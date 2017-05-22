Шалимов продолжит работу на посту главного тренера ФК "Краснодар"

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Игорь Шалимов останется на своем посту. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Владимир Хашиг.
"Шалимов продолжит работу на посту главного тренера", - сказал Хашиг.
Шалимов стал исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" в сентябре 2016 года, а 3 октября был утвержден в качестве главного тренера команды, подписав трехлетний контракт.
Под руководством специалиста команда заняла четвертое место в чемпионате России и завоевала право участвовать в розыгрыше Лиги Европы сезона-2017/18. В текущем сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы, где уступила по итогам двух матчей испанской "Сельте".