ФК "Уфа" готов отпустить тренера Семака в "Зенит"

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство футбольного клуба "Уфа" готово отпустить главного тренера команды Сергея Семака в "Зенит". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что 41-летний Семак рассматривается "Зенитом" в качестве замены Мирчи Луческу, который может быть отправлен в отставку по итогам сезона. "Мы ко всему готовы. Если ему поступит предложение от такого большого клуба, мы препятствовать, конечно, не будем. Это неправильно было бы", - сказал Газизов.

"Обидно, что приходится подстраиваться, но это касается и игроков, и всех людей, которые трудятся в клубе. Нами выбрана стратегия, и мы пытаемся ее придерживаться. Может, не всегда получается, но мы стараемся", - добавил Газизов.

Семак работал ассистентом главного тренера "Зенита", после чего зимой возглавил "Уфу". По итогам завершившегося в воскресенье чемпионата России команда заняла седьмое место.