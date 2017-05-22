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ФК "Уфа" готов отпустить тренера Семака в "Зенит"Спорт 22 мая, 14:01
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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Руководство футбольного клуба "Уфа" готово отпустить главного тренера команды Сергея Семака в "Зенит". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Ранее издание "Спорт день за днем" сообщило, что 41-летний Семак рассматривается "Зенитом" в качестве замены Мирчи Луческу, который может быть отправлен в отставку по итогам сезона. "Мы ко всему готовы. Если ему поступит предложение от такого большого клуба, мы препятствовать, конечно, не будем. Это неправильно было бы", - сказал Газизов.
"Обидно, что приходится подстраиваться, но это касается и игроков, и всех людей, которые трудятся в клубе. Нами выбрана стратегия, и мы пытаемся ее придерживаться. Может, не всегда получается, но мы стараемся", - добавил Газизов.
Семак работал ассистентом главного тренера "Зенита", после чего зимой возглавил "Уфу". По итогам завершившегося в воскресенье чемпионата России команда заняла седьмое место.