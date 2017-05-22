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Газизов: "Уфа" намерена укрепиться одним-двумя опытными игроками

Спорт
22 мая, 14:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Генеральный директор уфимского клуба отметил, что говорить о задачах на следующий сезон пока рано

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Футбольный клуб "Уфа", заняв седьмое место в чемпионате России, перевыполнил задачи, которые стояли перед командой. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В двух предыдущих сезонах команда становилась 12-й в таблице.

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"Оцениваю итоги сезона на отлично. Внутри клуба ставили себе планку и ее перевыполнили. Я рад, как развивается не только команда, но и клуб. Все на сто процентов, но стремиться есть куда, резерв есть", - сказал Газизов.

Газизов отметил, что говорить о задачах на следующий сезон пока рано. "Понятно, что ждем побед в каждом матче; этот сезон так шикарно прошел, что хочется на этой же волне идти. Еврокубки? Далеко так не заглядываем, считаю, это неправильно для нашего клуба", - отметил гендиректор.

"Уфа" намерена укрепиться одним-двумя опытными игроками

По словам генерального директора, в ближайшее время клуб объявит, кто из игроков покинет команду.

"Люди, которые не играют, должны обретать игровой ритм. Это будет правильно, если они покинут клуб. Как будем восполнять? Наверное, все-таки придет кто-то опытный, один, может, два человека; и, естественно, будем придерживаться стратегии - молодежь будет", - отметил Газизов.

Газизов сообщил, что у "Уфы" есть предложения по 27-летнему полузащитнику Дмитрию Стоцкому, который в минувшем сезоне стал одним из самых результативных игроков команды (3 гола и 3 результативные передачи). "Предложения есть, но они пока не устраивают клуб", - подчеркнул Газизов.

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