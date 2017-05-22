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Мутко: молодежная политика является приоритетом государственной политики в РФ

Спорт
22 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Вице-премьер РФ напомнил о дискуссионном вопросе принятия базового федерального закона о молодежи

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Молодежная политика является приоритетным направлением государственной политики в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

"Молодежная политика - приоритет государственной политики в России, - сказал Мутко. - Мы в этом году отмечаем 25 лет становления молодежной политики, мы помним первый указ президента, который определил основные направления молодежной политики. За это время проделана большая работа по созданию законодательной базы".

"Вся политика последних лет была направлена на поддержку самой талантливой, инициативной молодежи, а также поддержку самореализации идей нашей молодежи, - добавил вице-премьер. - Лейтмотивом всей этой работы было принятие правительством РФ "Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".

Мутко напомнил о дискуссионном вопросе принятия базового федерального закона о молодежи. "Естественно, осталось еще очень много вопросов: в последние годы идет большая дискуссия, нужен ли базовый закон о молодежи, нормативный акт, который ляжет в основу молодежной политики, - подчеркнул Мутко. - Здесь нам хотелось бы эту дискуссию завершить вместе с парламентом и общественными организациями и принять такой закон".

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