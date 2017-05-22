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Уточнен порядок оборота оружия на время проведения в РФ Кубка конфедераций 2017 и ЧМ-2018

Спорт
22 мая, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Тем же указом президент изменил с 1 мая на 25 мая 2017 года крайний срок определения перечня контролируемых зон и зон ограничения полетов на период проведения турниров

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уточнил порядок оборота оружия, в том числе - спортивного, на период проведения в РФ Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносятся изменения в подписанный главой государства 9 мая этого года указ о мерах безопасности, вводящихся в регионах, где пройдут матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018 на период с 1 июня по 12 июля 2017 года и на период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

Так, если в прежней версии указа говорилось о запрете в указанные даты в соответствующих регионах оборота гражданского и служебного оружия - за исключением хранения такого оружия, то в новой версии документа исключения распространяются также на экспонирование гражданского и служебного оружия, и на его использование специалистами, а также на ввоз и вывоз из страны и использование спортивного огнестрельного оружия "в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта". Кроме того, в новом указе говорится о том, что "в исключительных случаях оборот оружия, патронов … (и других материалов, подпадающих под ограничения - прим. ТАСС) … может осуществляться в соответствии с решениями межведомственного оперативного штаба".

Тем же указом президент изменил с 1 мая на 25 мая 2017 года крайний срок определения перечня контролируемых зон и зон ограничения полетов на период проведения Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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