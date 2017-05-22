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Прядкин: более 15 болельщиков было задержано после матча "Арсенал" - "Спартак"

Спорт
22 мая, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 15 болельщиков было задержано после матча чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

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Болельщики "Спартака"
© Артем Коротаев/ТАСС

Болельщики "Спартака" прорвались на поле после выездного матча с "Арсеналом"

Матч заключительного, 30-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры. "Спартак" досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.

"В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности", - сказал Прядкин.

"Вы знаете, что мы со "Спартаком" планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой", - добавил глава лиги.

"Это не очень здорово, - продолжил он. - Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше - была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева".

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