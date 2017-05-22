Прядкин: более 15 болельщиков было задержано после матча "Арсенал" - "Спартак"

В Сирии погиб уроженец БиробиджанаАрмия и ОПК 22 мая, 16:30
СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему УкраиныЭкономика и бизнес 22 мая, 16:29
Песков опроверг планы по организации референдумов для повышения явки на выборах-2018Политика 22 мая, 16:24
Россияне пропустят Паралимпиаду-2018 в случае невыполнения дорожной карты к сентябрюСпорт 22 мая, 16:18
Международный паралимпийский комитет оставил в силе отстранение ПКРСпорт 22 мая, 16:14
Песков: выпады Маккейна в адрес Путина - за гранью, но это не влияет на отношения с СШАПолитика 22 мая, 15:56
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нетПолитика 22 мая, 15:55
Кремль подтвердил визит Путина во Францию 29 маяМеждународная панорама 22 мая, 15:55
В КНР запустят технологию приема платежей, основанную на распознавании лица плательщикаЭкономика и бизнес 22 мая, 15:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Более 15 болельщиков было задержано после матча чемпионата России между тульским "Арсеналом" и московским "Спартаком". Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Матч заключительного, 30-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Туле и завершился победой хозяев со счетом 3:0. После финального свистка несколько десятков болельщиков красно-белых прорвали ограждения и выбежали на поле, где сломали ворота и порвали сетку на сувениры. "Спартак" досрочно, за три тура до конца турнира, стал победителем чемпионата России. В играх 28-го и 29-го туров болельщики красно-белых также выбегали на поле по окончании встреч.
"В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности", - сказал Прядкин.
"Вы знаете, что мы со "Спартаком" планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы. Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой", - добавил глава лиги.
"Это не очень здорово, - продолжил он. - Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ) был на этом матче вчера, он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного. Дальше - была информация, что при взятии пробы сувенира ворот пострадала система подогрева".