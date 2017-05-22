Презентация детского футбольного турнира "Локобол-2017- РЖД" состоялась в Москве

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Презентация международного детского футбольного турнира "Локобол-2017-РЖД" состоялась в Москве на территории Московского зоопарка. Соревнования пройдут в рамках Года экологии в России.

В презентации приняли участие вице-президент ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов, исполнительный директор Российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив" Илья Вдовин, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД" Юлия Брагина, главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин, заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев, а также известный советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

"Дорогие ребята, будущие коллеги, действительно мы одиннадцатый раз проводим фестиваль, он стал международным, в нем участвуют 13 стран, - заявил Шаханов, обращаясь у участникам соревнований. - Хочу пожелать вам всем успеха, от всей души желаю, чтобы в ваших состязаниях победила дружба".

"Желаю вам получить удовольствие от игры, посмотреть достопримечательности Москвы, подружиться со сверстниками. И всем удачи, может быть, в будущем увидимся в "Локомотиве", - сказал Семин. - У этих ребят, есть шанс попасть в большой футбол. Если кто-то блеснет, наши тренеры пригласят его в академию".

"Только в академии "Локомотива" есть 12 игроков, вышедших из "Локобола". Они играют за юношеские сборные. Но тяжело отследить, в принципе, в любой команде можно найти таких игроков", - отметил президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов.

Фестиваль детских футбольных команд "Локобол" проводится с 2007 года. Организаторами мероприятия являются ОАО "РЖД", футбольный клуб "Локомотив" Москва и Детская футбольная лига России (ДФЛ). Участие в фестивале принимают команды спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских домов, школ- интернатов. Финальный этап турнира текущего сезона пройдет с 3 по 6 августа в Москве.