Карелин: спортивная программа ПМЭФ расширит формат общения участников форума

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) даст более широкий диапазон форматов общения участникам мероприятия. Такое мнение на пресс-конференции высказал трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин.
"В рамках, казалось бы, экономического форума мы не только даем возможность участникам мероприятия подвигаться, потолкаться в хоккее и баскетболе, но и предоставляем возможность команде форума сыграть с командой мира. Мы предлагаем участникам ПМЭФ более широкий диапазон форматов общения, не только в виде дискуссий и пленарных заседаний. Таким образом, у делегатов форума есть возможность прийти к более высокой степени доверия и заключить больше договоров".
"Одна из заявленных тем ПМЭФ - возможность представителям других стран тренироваться вместе с нашими командами, возможность для тех, кто в этом заинтересован, - добавил Карелин. - Для того, чтобы они могли окунуться в эту атмосферу и увидеть, что у России нет других секретов побед. Это только талант и упорство".
В рамках форума пройдет гала-матч по хоккею сборная ПМЭФ - сборная мира, в котором примут участие политические деятели, представители бизнеса, культуры и других сфер деятельности с участием легенд российского и мирового хоккея.
Также спортивная программа форума включает гала-матч по баскетболу "VTB Arena Open: матч двух столиц", международный турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) М-1 Challenge 79, международный турнир по мини- футболу среди консульских представительств и представителей народной дипломатии, турниры по бильярду и шахматам на Кубок Фонда "Росконгресс", Санкт-Петербургские корпоративные игры и другие мероприятия.
Петербургский международный экономический форум будет проходить 1-3 июня.