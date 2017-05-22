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Клубы поддержали новый формат чемпионата России по хоккею с мячом

Спорт
22 мая, 16:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Предполагается, что в следующем сезоне в чемпионате России число участников возрастет с 12 до 14 клубов

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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Руководители и главные тренеры клубов суперлиги проголосовали за новый формат проведения чемпионата России по хоккею с мячом, который предполагает проведение двухкругового турнира с последующей стадией плей-офф. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Федерации хоккея с мячом России Евгений Конов.

В четверг в Москве прошло совещание с участием руководителей и главных тренеров клубов суперлиги, на котором обсуждалось проведение чемпионата России следующего сезона.

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"Главным было обсуждение формулы чемпионата России сезона-2017/18. Было разработано три проекта, которые были предложены клубами. Более половины проголосовали за первый вариант, который предполагает двухкруговой турнир. Команды будут играть без разделения на "Запад" и "Восток", после чего пройдет плей-офф", - сказал Конов.

"Но пока не определено, сколько команд выйдет в плей-офф. Изначально планировалось, что восемь, но сейчас многие клубы предлагают, чтобы дальше проходило 12 команд. Если будет играть только "восьмерка", то шесть команд закончат выступления уже в феврале, а это очень рано", - пояснил он.

Предполагается, что в следующем сезоне в чемпионате России число участников возрастет с 12 до 14 клубов. В суперлигу должны вернуться сыктывкарский "Строитель" и красногорский "Зоркий".

"У нас уже была такая практика, когда при 12 командах в плей-офф первые четыре клуба освобождались от стадии 1/8 финала и начинали борьбу со следующей стадии", - сказал Конов.

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