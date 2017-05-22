Лебедев: кандидатура Сорокина в совет ФИФА предложена на исполкоме РФС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин может быть выдвинут исполкомом Российского футбольного союза (РФС) в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

В марте стало известно, что кандидатура вице-премьера РФ, президента РФС Виталия Мутко на должность в совете ФИФА не была допущена организацией из-за несоответствия критерию политической нейтральности.

"В сентябре имеем шанс вернуть свое место в совете ФИФА, куда ранее был выдвинут Мутко. Сейчас предлагается Сорокин. Выдвинуть его сейчас в УЕФА и в сентябре в ФИФА. Таким образом не потеряем своего представителя", - сообщил Лебедев.

Одно место от Европы в совете ФИФА остается вакантным. Довыборы пройдут на внеочередном конгрессе УЕФА в сентябре в Швейцарии.