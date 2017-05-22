Бывший игрок "Ливерпуля" спел "Калинку" с Александром Мостовым

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Футболисты Стэн Коллимор и Александр Мостовой спели "Калинку" на мероприятии в Санкт-Петербурге, приуроченном к предстоящему Кубку конфедераций-2017.
Бывший игрок "Ливерпуля" и сборной Англии сделал селфи вместе с российскими болельщиками, после чего спел с экс-полузащитником "Спартака" припев русской народной песни.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна.