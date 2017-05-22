Минспорт: спортивная программа ПМЭФ в 2017 году увеличена в два раза

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Спортивная программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2017 году увеличена в два раза по сравнению с прошлыми годами. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра спорта РФ Марина Томилова.

"В этом году в программу ПМЭФ включено в два раза больше спортивных мероприятий, - сказала Томилова. - Форум - площадка для диалога, а во время игры люди общаются по-другому. Нам нужны не соревнования ради результата, спортивная программа ПМЭФ организуется как мастер-класс, важен олимпийский принцип - не победа, а участие".

"Для Минспорта РФ важна тема развития и создания условий для занятий физической культурой и спортом для экономически активного населения страны, - добавила заместитель министра спорта РФ. - В том числе, в рамках форума мы проводим Санкт-Петербургские корпоративные игры, в которых примут участие около 1000 человек. Наша задача - использовать все возможные серьезные площадки для популяризации спорта".

В рамках ПМЭФ-2017 пройдет гала-матч по хоккею "Сборная ПМЭФ - Сборная мира". Также спортивная программа форума включает гала-матч по баскетболу "VTB Arena Open: матч двух столиц", международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) М-1 Challenge 79, международный турнир по мини-футболу среди консульских представительств и представителей народной дипломатии, турниры по бильярду и шахматам на Кубок Фонда "Росконгресс", Санкт-Петербургские корпоративные игры и другие мероприятия.