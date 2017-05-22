МПК: российские следж-хоккеисты сохраняют шансы выступить на Паралимпиаде

ЛОНДОН, 22 мая. /ТАСС/. Сборная России по следж-хоккею сможет побороться за право выступить на Паралимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР) будет снято в сентябре. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

Исполком МПК в понедельник принял решение оставить в силе отстранение ПКР. Сборная России пропустит Паралимпиаду, если ПКР не выполнит критерии по восстановлению в МПК до начала сентября. Сборная России по следж-хоккею не может принимать участие в отборочных соревнованиях на Паралимпийские игры из-за отстранения.

"Ситуация с хоккеем очень непростая, но квалификационные соревнования еще должны пройти, потому что еще остаются три путевки на Игры. Единственная возможность, при который мы могли в теории рассмотреть возможность, что сборная России отправится туда - это если дисквалификация будет вовремя снята. Таким образом, отбор сборной должен состояться до конца года. Сначала должна быть снята дисквалификация, а потом мы уже займемся тем, как разрешить эту ситуацию", - заявил Спенс.

Сборная России по следж-хоккею завоевала серебряные медали на Паралимпийских играх в 2014 году в Сочи.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении Паралимпийского комитета России, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.