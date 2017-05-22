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Укладка нового газона проводится на стадионе "Санкт-Петербург"

Спорт
22 мая, 17:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский"

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Арена "Санкт-Петербург"

Арена "Санкт-Петербург"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Процесс замены газона начался на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит- Арена"). Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

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"На стадионе "Зенита" укладывают новое поле", - сообщил Лебедев.

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал".

7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в частности, игру открытия и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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