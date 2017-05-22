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Совет спортсменов МПК поддерживает решение о продлении отстранения ПКР

Спорт
22 мая, 17:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

В понедельник исполком МПК единогласно проголосовал за решение оставить в силе отстранение ПКР

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) поддерживает решение организации о сохранении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом заявила глава совета спортсменов МПК Челси Готелл, чьи слова приводит пресс-служба МПК.

В понедельник исполком МПК единогласно проголосовал за решение оставить в силе отстранение ПКР.

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"Совет спортсменов МПК поддерживает решение, принятое исполкомом МПК о сохранении отстранения ПКР, - сказала Готелл. - Паралимпийские игры - это вершина спортивной карьеры любого паралимпийца. Скоро состоится Паралимпиада-2018 в Пхенчхане, мы настоятельно рекомендуем ПКР усердно работать, чтобы гарантировать, что критерии по восстановлению будут выполнены как можно скорее".

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в МПК. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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