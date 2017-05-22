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Лебедев: Сорокин и Черчесов доложили исполкому РФС о готовности к Кубку конфедераций

Спорт
22 мая, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года

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Станислав Черчесов

Станислав Черчесов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов доложили исполкому Российского футбольного союза (РФС) о готовности к Кубку конфедераций. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Сорокин и Черчесов доложили о готовности к Кубку конфедераций. Все готовы", - сказал Лебедев.

Кубок конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля текущего года. Сборная России в группе А сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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