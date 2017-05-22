Родионов: "Спартак" не будет продлевать соглашение с Маурисио

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" не станет продлевать соглашение с защитником Маурисио. Об этом журналистам по итогам заседания совета директоров клуба сообщил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.
"Маурисио уходит. Это решение тренера (Массимо Карреры. - Прим. ТАСС)", - сказал он.
Бразильский защитник перешел в "Спартак" из итальянского "Лацио" летом 2016 года на правах годичной аренды. В прошедшем сезоне, который стал для красно-белых победным в чемпионате страны, Маурисио принял участие в 11 матчах за "Спартак" в разных турнирах, в которых забил один мяч.