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Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ

Спорт
22 мая, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

15 мая CAS в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обещал объявить решение по делам отстраненных российских лыжников до 26 мая. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России.

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Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. 15 мая CAS в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников.

"В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая, - сообщила Вяльбе. - Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне".

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