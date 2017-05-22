Вяльбе: CAS до 26 мая обещал прислать решение по делам об отстранении лыжников РФ

История взаимных торговых ограничений России и Турции. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 17:56
Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готовСпорт 22 мая, 17:56
В московском парке "Воронцово" пройдет благотворительный "Утиный заплыв"Социальная ответственность 22 мая, 17:51
Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого классаКосмос 22 мая, 17:48
Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на ПаралимпиадеСпорт 22 мая, 17:47
Якутские власти разработали турмаршрут по истории "алмазного пути"Общество 22 мая, 17:44
Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера - лучшим тренеромСпорт 22 мая, 17:43
"Спартак" пока не решил, будет ли продлевать соглашения с футболистами Тигиевым и ЕщенкоСпорт 22 мая, 17:38
Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в КазаниВ стране 22 мая, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне обещал объявить решение по делам отстраненных российских лыжников до 26 мая. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, которую цитирует пресс-служба Олимпийского комитета России.
Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин и Евгения Шаповалова 23 декабря 2016 года были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Основанием послужили данные независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. 15 мая CAS в Лозанне около 11 часов проводил слушания по делам отстраненных российских лыжников.
"В CAS пообещали, что дадут короткий ответ, без мотивировочной части, до 26 мая, - сообщила Вяльбе. - Для нас это важно, потому что до конца месяца мы должны отправить в Министерство спорта списки спортсменов, которые будут на централизованной подготовке в олимпийском сезоне".