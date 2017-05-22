"Спартак" пока не решил, будет ли продлевать соглашения с футболистами Тигиевым и Ещенко

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" пока не решил, будет ли продлевать контракты с защитниками Георгием Тигиевым и Андреем Ещенко. Об этом журналистам по итогам заседания совета директоров клуба сообщил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

"Вопрос по Тигиеву и продлению (контракта. - Прим. ТАСС) Ещенко будем решать", - сказал он.

Тигиев пришел в команду в зимний перерыв на правах аренды из махачкалинского "Анжи". С Ещенко красно-белые подписали контракт летом 2016 года.