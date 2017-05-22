Родионов: "Спартак" летом будет укреплять состав точечно

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" летом будет усиливать состав точечно. Об этом журналистам по итогам заседания совета директоров заявил генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.
"Спартак" в прошедшем сезоне стад победителем чемпионата страны и завоевал право стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
"Мы будем усиливаться точечно. Пока без цифр, позиций и количества игроков, которых нужно приобрести. Все будем решать в ходе трансферного окна. По трансферной политике есть много вопросов, вы их сами знаете, но мы придерживаемая позиции - трансферы любят тишину и спокойствие", - заявил Родионов.
"Конечно, все понимают, что выиграть титул было тяжело, но защитить его будет гораздо тяжелее", - также отметил он.
В прошедшем сезоне "Спартак-2" занял шестое место по итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Совет директоров остался доволен выступлением "Спартака-2", мы продолжим эту линию", - заявил Родионов.
"Вопросы развития академии и молодежного состава будут рассмотрены чуть позже", - также отметил он.
"Спартак" в прошедшем сезоне стал победителем молодежного первенства страны.