Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера - лучшим тренером

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера признан Российским футбольным союзом (РФС) лучшим тренером сезона-2016/17, капитан красно- белых Денис Глушаков - лучшим футболистом. Об этом ТАСС сообщил вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Чемпионат России завершился в воскресенье. "Спартак" под руководством Карреры за три тура до конца обеспечил себе первое место, завоевав первое с 2011 года чемпионство. Глушаков в прошедшем сезоне забил восемь мячей, пять из которых оказались победными.

Полный список номинантов премии по итогам сезона выглядит следующим образом: лучший футболист - Глушаков; лучший тренер - Каррера; лучшая команда - "Спартак"; надежда сезона (для футболистов до 21 года) - Федор Чалов (ЦСКА); лучший арбитр - Владислав Безбородов; за вклад в развитие футбола - Никита Симонян.

Сезон-2017/18 откроется 14 июля матчем за Суперкубок, в котором сыграют московские "Спартак" и "Локомотив".