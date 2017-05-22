Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на Паралимпиаде

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередная отсрочка в вопросе допуска российских паралимпийцев к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане даже в случае положительного решения этого вопроса негативно скажется на численном составе сборной страны. Об этом ТАСС заявил член совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.

В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если Паралимпийский комитет России (ПКР) к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению организации в МПК.

"Я считаю, что ПКР выполняет все критерии, единственный критерий, на который мы не можем повлиять, - это восстановление РУСАДА. Выполнение этого критерия позволило бы нам более активно двигаться в сторону участия в Паралимпийских играх. Хотя надо отметить, что все квалификационные соревнования уже прошли и сборной будет тяжело рассчитывать на представительство, которое мы могли бы получить в случае участия в отборочных стартах", - сказал Терентьев.

"Если Крэйвен говорит о сентябре, то у него должна быть информация, какое решение будет принято по восстановлению РУСАДА", - подчеркнул он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь МПК Крейг Спенс пояснил ТАСС, что вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен нынешним составом исполкома МПК, за два дня до выборов нового президента организации, которые пройдут на генассамблее организации в Абу-Даби. "Но не совсем понятно, будет ли там возможность выступить в защиту прав Паралимпийского комитета России", - отметил Терентьев.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.