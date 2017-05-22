Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на Паралимпиаде

Спорт
22 мая, 17:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Пресс-секретарь МПК Крейг Спенс пояснил ТАСС, что вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен нынешним составом исполкома МПК

Поделиться
Материал из 1 страницы
Михаил Терентьев

Михаил Терентьев

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Очередная отсрочка в вопросе допуска российских паралимпийцев к Играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане даже в случае положительного решения этого вопроса негативно скажется на численном составе сборной страны. Об этом ТАСС заявил член совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.

Смотрите также
Филип Крэйвен

Вопрос допуска российских паралимпийцев к Играм будет решен при нынешнем президенте МПК

В понедельник президент МПК Филип Крэйвен сообщил, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если Паралимпийский комитет России (ПКР) к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению организации в МПК.

"Я считаю, что ПКР выполняет все критерии, единственный критерий, на который мы не можем повлиять, - это восстановление РУСАДА. Выполнение этого критерия позволило бы нам более активно двигаться в сторону участия в Паралимпийских играх. Хотя надо отметить, что все квалификационные соревнования уже прошли и сборной будет тяжело рассчитывать на представительство, которое мы могли бы получить в случае участия в отборочных стартах", - сказал Терентьев.

"Если Крэйвен говорит о сентябре, то у него должна быть информация, какое решение будет принято по восстановлению РУСАДА", - подчеркнул он.

Смотрите также

МПК: российские следж-хоккеисты сохраняют шансы выступить на Паралимпиаде

Ранее в понедельник пресс-секретарь МПК Крейг Спенс пояснил ТАСС, что вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане будет решен нынешним составом исполкома МПК, за два дня до выборов нового президента организации, которые пройдут на генассамблее организации в Абу-Даби. "Но не совсем понятно, будет ли там возможность выступить в защиту прав Паралимпийского комитета России", - отметил Терентьев.

МПК 7 августа приостановил членство ПКР, вследствие чего все российские спортсмены были не допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеист сборной России Владислав Гавриков
7
С утра пораньше: сборная России по хоккею прилетела в Москву с бронзой ЧМ
Сборная Швеции по хоккею
22
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
Хоккеисты сборной России
20
Сборная России по хоккею завоевала бронзу чемпионата мира
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
2
В Москве ожидается "розовое" лето
3
Песков: ответа РФ при введении Киевом виз для россиян пока нет
4
МИД РФ: удар США 18 мая был нанесен не по сирийским правительственным войскам
5
Суд обязал взыскать с Киркорова 499 тыс. рублей за долг по кредиту
6
Доходы Кадырова выросли более чем в два раза к уровню 2015 года
7
РФ и партнеры из Европы обсуждают точку входа второй ветки "Турецкого потока"
Темы дня
Загрузка...
Реклама