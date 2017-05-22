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Брюсов: ПМЭФ-2017 станет пространством доверия

Спорт
22 мая, 17:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня

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МОСКВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2017 году станет пространством доверия. Об этом на пресс- конференции заявил заместитель директора, руководитель дирекции спортивных, зрелищных и специальных программ фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов.

"Мы очень рады, что именно ПМЭФ станет пространством доверия, на котором все заинтересованные стороны, особенно в присутствии и при участии крупного бизнеса, увидят, что существует доверие, долгосрочные программы и сотрудничество с международными спортивными институтами, - сказал Брюсов. - Именно поддержка крупного российского и иностранного бизнеса позволит нам реализовать наряду с безусловной поддержкой государства все те крупнейшие проекты, которые мы планируем организовать и провести в России".

"В настоящее время Россия возвращается и предстает как организатор крупнейших мировых мероприятий, - добавил Брюсов. - В этом году будет проведен Кубок конфедераций по футболу, который станет предтечей чемпионата мира 2018 года. Осенью пройдет Кубок мира по борьбе, а также ряд мероприятий по теннису, баскетболу. Вот это ожидание крупнейших мероприятий накладывает спортивную изюминку на ПМЭФ, в рамках форума мы проведем две деловые спортивные сессии - одна из них будет посвящена футболу и экономике в спорте, а в рамках второй сессии "Спорт, пространство, доверие" встретятся ведущие представили отрасли и бизнеса".

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня.

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