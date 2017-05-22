Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов может пробежать все дистанции на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, если будет готов. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

"Я считаю, что на Олимпиаде универсалам нужно концентрироваться на тех гонках, где ты реально можешь выиграть медаль, - заявила Вяльбе. - Но если речь идет о лидере команды, я приму любое его решение. Если к началу Олимпийских игр лидером будет Устюгов, и он скажет мне, что побежит все, значит, так и будет. Тот, кто показывает соответствующие результаты, имеет право на личный выбор".

Также президент ФЛГР заявила, что на попадание в олимпийскую команду претендует около 60 человек, хотя на сами Игры поедут только 10 мужчин и 10 женщин. "Место в первой тройке на этапе Кубка Мира автоматически означает попадание на чемпионат мира или Олимпийские игры, как и в случае если спортсмен дважды финиширует в первой шестерке. Обязательно учитывается профиль спортсменов, если человек специализируется на "классике", то и в команду он отбирается по результатам в этой дисциплине на конкретной дистанции", - рассказала Вяльбе о критериях отбора в команду на Олимпиаду.

Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - золотые.