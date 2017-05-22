Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готов

История взаимных торговых ограничений России и Турции. ДосьеБиографии и справки 22 мая, 17:56
Вяльбе: лыжник Устюгов побежит все дистанции на ОИ-2018, если будет готовСпорт 22 мая, 17:56
В московском парке "Воронцово" пройдет благотворительный "Утиный заплыв"Социальная ответственность 22 мая, 17:51
Путин потребовал ускорить разработку ракеты сверхтяжелого классаКосмос 22 мая, 17:48
Терентьев: России будет тяжело рассчитывать на большое представительство на ПаралимпиадеСпорт 22 мая, 17:47
Якутские власти разработали турмаршрут по истории "алмазного пути"Общество 22 мая, 17:44
Глушаков признан РФС лучшим футболистом сезона, Каррера - лучшим тренеромСпорт 22 мая, 17:43
"Спартак" пока не решил, будет ли продлевать соглашения с футболистами Тигиевым и ЕщенкоСпорт 22 мая, 17:38
Президенту Татарстана предложили ввести должность ночного мэра в КазаниВ стране 22 мая, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский лыжник Сергей Устюгов может пробежать все дистанции на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, если будет готов. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, слова которой приводит пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
"Я считаю, что на Олимпиаде универсалам нужно концентрироваться на тех гонках, где ты реально можешь выиграть медаль, - заявила Вяльбе. - Но если речь идет о лидере команды, я приму любое его решение. Если к началу Олимпийских игр лидером будет Устюгов, и он скажет мне, что побежит все, значит, так и будет. Тот, кто показывает соответствующие результаты, имеет право на личный выбор".
Также президент ФЛГР заявила, что на попадание в олимпийскую команду претендует около 60 человек, хотя на сами Игры поедут только 10 мужчин и 10 женщин. "Место в первой тройке на этапе Кубка Мира автоматически означает попадание на чемпионат мира или Олимпийские игры, как и в случае если спортсмен дважды финиширует в первой шестерке. Обязательно учитывается профиль спортсменов, если человек специализируется на "классике", то и в команду он отбирается по результатам в этой дисциплине на конкретной дистанции", - рассказала Вяльбе о критериях отбора в команду на Олимпиаду.
Устюгов в минувшем сезоне одержал убедительную победу на престижной многодневке "Тур де Ски", установив рекорд по числу выигранных подряд этапов турнира среди мужчин (5), а затем удачно выступил на чемпионате мира в финском Лахти, завоевав пять медалей, две из которых - золотые.